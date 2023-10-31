«Барселона» - о «Золотом мяче»: «Месси снова сделал это»

Каталонская «Барселона» поздравила воспитанника клуба Лионеля Месси с восьмым «Золотым мячом», который аргентинцу вручили накануне в Париже.

«Месси снова сделал это. Восьмой «Золотой мяч». Семья «Барселоны» гордится тобой, Лионель Месси», - говорится в публикации «сине-гранатовых» в социальных сетях.

В голосовании за престижную индивидуальную награду 36-летний аргентинец обогнал Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

Напомним, что Месси в конце прошлого года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. По итогам мундиаля 36-летнего нападающего признали лучшим футболистом турнира.