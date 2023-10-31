Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси: «Конечно, я слежу за «Барсой», это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь»

31 Октября 2023 • 01:58 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», рассказал о своём отношении к «Барселоне», за которую он играл большую часть своей карьеры и добился с ней самых значимых достижений. 

«Конечно, я слежу за «Барсой». Это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь

У них отличная команда. Они готовы бороться за эту Лигу чемпионов. Я не сомневаюсь, что они являются кандидатами на титул.

На них просто не нужно сильно давить», - приводит слова Месси Mundo Deportivo. 

Напомним, что вчера, 30 октября, 36-летний аргентинец получил свой восьмой «Золотой мяч». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Золотой Мяч ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гранада Гранада
Вильярреал Вильярреал
2
3
13.00 4.30 1.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Октября
01:58 · Испания. Ла Лига
Месси: «Конечно, я слежу за «Барсой», это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь»
00:58 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» обыграл «Гранаду», команды забили 5 голов за 16 минут
00:11 · Испания. Ла Лига
Бонмати признана лучшей футболисткой года официально
30 Октября
23:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - лучший женский клуб минувшего года официально
23:20 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч» 3
23:12 · Испания. Ла Лига
Винисиус Жуниор стал обладателем трофея Сократеса официально
21:59 · Испания. Ла Лига
Симеоне стал лучшим тренером октября в Ла Лиге официально
21:48 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар: Сейчас я не скучаю по футболу
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Гави может сменить «Барселону» на топ-клуб АПЛ 1 слухи
15:24 · Испания. Ла Лига
​Тчуамени – о своей травме: «Гави не виноват»
14:40 · Испания. Ла Лига
Гюлер должен дебютировать за «Реал» в матче против «Браги»
14:19 · Испания. Ла Лига
​ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года – всё из-за поцелуя официально
12:58 · Германия. Бундеслига
Вирц заинтересован в переходе в «Барселону», но трансфер будет очень сложно оформить
12:30 · Испания. Ла Лига
​В «эль класико» Ла Лиги был забит 600-й гол
11:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в январе будет искать нового опорника 1
Все новости
Рекомендуем