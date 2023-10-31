Месси: «Конечно, я слежу за «Барсой», это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», рассказал о своём отношении к «Барселоне», за которую он играл большую часть своей карьеры и добился с ней самых значимых достижений.

«Конечно, я слежу за «Барсой». Это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь

У них отличная команда. Они готовы бороться за эту Лигу чемпионов. Я не сомневаюсь, что они являются кандидатами на титул.

На них просто не нужно сильно давить», - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, что вчера, 30 октября, 36-летний аргентинец получил свой восьмой «Золотой мяч».