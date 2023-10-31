«Вильярреал» обыграл «Гранаду», команды забили 5 голов за 16 минут

Давно не побеждавшие представители нижней трети таблицы чемпионата Испании «Гранада» и «Вильярреал» закрывали 11-й тур. Поединок получился необычным, гости за 10 минут сделали счет разгромным и позволили противнику в течение пяти минут вернуть интригу, после чего был голевой штиль на протяжении почти часа.

Александр Сорлот вывел Херарда Морено почти на пустые ворота - 0:1. Сорлот заработал пенальти, а Морено развел голкипера и мяч по углам, а вскоре и сам Сорлот забил мяч - 0:3. Рикар Санчес и Мюрто Узуни отличились в ответ - 2:3.

«Жёлтая субмарина» удержала победный счет и с 12 очками вышла на 12-е место. Противник с 6 пунктами остается в зоне вылета.