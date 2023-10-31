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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» обыграл «Гранаду», команды забили 5 голов за 16 минут

31 Октября 2023 • 00:58 Комментировать
Гранада
2:3
Вильярреал

Давно не побеждавшие представители нижней трети таблицы чемпионата Испании «Гранада» и «Вильярреал» закрывали 11-й тур. Поединок получился необычным, гости за 10 минут сделали счет разгромным и позволили противнику в течение пяти минут вернуть интригу, после чего был голевой штиль на протяжении почти часа.

Александр Сорлот вывел Херарда Морено почти на пустые ворота - 0:1. Сорлот заработал пенальти, а Морено развел голкипера и мяч по углам, а вскоре и сам Сорлот забил мяч - 0:3. Рикар Санчес и Мюрто Узуни отличились в ответ - 2:3.

«Жёлтая субмарина» удержала победный счет и с 12 очками вышла на 12-е место. Противник с 6 пунктами остается в зоне вылета.

Протокол игры  
Гранада2:3Вильярреал
  18'Морено Херард (0:1)
  23'Морено Херард (0:2)
  28'Сорлот Александр (0:3)
(1:3) Санчес Рикард29'  
(2:3) Узуни Мюрто34'  
Феррейра АндреСанчес Рикард 83' (Петрович Ньегош ( 83') Микель ИгнасиТорренте РаульНева КарлосСарагоса БрайанРуис Серхио 83' (Дьедиу Фамара ( 83') Вильяр Гонсало 60' (Мелендо Оскар ( 60') Альваро Фернандес 67' (Кальехон Хосе ( 67') Пуэртас Антонио 68' (Вайссман Шон ( 68') Узуни Мюрто
Запасные: Адриан Лопес ГарротеМанафа ВилсонВиктор ДиасПереа АльбертоБош Мики
Йоргенсен ФилипАльтимира АдриаАльбиоль Рауль  67'Габбия МаттеоМорено Альберто 76' (Фемения Кико ( 76') Ахомач Илиас 76' (Террац Рамон ( 76') Капу ЭтьенПарехо ДаниэльБаэна Алехандро  50' 58' (Моралес Луис ( 58') Морено Херард 83' (Комесанья Санти ( 83') Сорлот Александр 46' (Carlos Romero ( 46'  73')
Запасные: Бреретон БенРейна ПепеМанди АиссаКуэнка ХорхеТригерос Мануэль
30 октября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Гранада

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