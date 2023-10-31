«Вильярреал» обыграл «Гранаду», команды забили 5 голов за 16 минут

Давно не побеждавшие представители нижней трети таблицы чемпионата Испании «Гранада» и «Вильярреал» закрывали 11-й тур. Поединок получился необычным, гости за 10 минут сделали счет разгромным и позволили противнику в течение пяти минут вернуть интригу, после чего был голевой штиль на протяжении почти часа.
Александр Сорлот вывел Херарда Морено почти на пустые ворота - 0:1. Сорлот заработал пенальти, а Морено развел голкипера и мяч по углам, а вскоре и сам Сорлот забил мяч - 0:3. Рикар Санчес и Мюрто Узуни отличились в ответ - 2:3.
«Жёлтая субмарина» удержала победный счет и с 12 очками вышла на 12-е место. Противник с 6 пунктами остается в зоне вылета.
Протокол игры
|18'Морено Херард (0:1)
|23'Морено Херард (0:2)
|28'Сорлот Александр (0:3)
|(1:3) Санчес Рикард29'
|(2:3) Узуни Мюрто34'
Феррейра Андре•Санчес Рикард83' (Петрович Ньегош (83') •Микель Игнаси•Торренте Рауль•Нева Карлос•Сарагоса Брайан•Руис Серхио83' (Дьедиу Фамара (83') •Вильяр Гонсало60' (Мелендо Оскар (60') •Альваро Фернандес67' (Кальехон Хосе (67') •Пуэртас Антонио68' (Вайссман Шон (68') •Узуни Мюрто
Йоргенсен Филип•Альтимира Адриа•Альбиоль Рауль• 67'Габбия Маттео•Морено Альберто76' (Фемения Кико (76') •Ахомач Илиас76' (Террац Рамон (76') •Капу Этьен•Парехо Даниэль•Баэна Алехандро 50'58' (Моралес Луис (58') •Морено Херард83' (Комесанья Санти (83') •Сорлот Александр46' (Carlos Romero (46') 73'
30 октября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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