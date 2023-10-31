Полузащитник «Барселоны» Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой минувшего года и получила «Золотой мяч» на церемонии награждения от журнала France Football.

Напомним, Бонмати в минувшем сезоне стала обладательницей требла с «сине-гранатовыми» - победила в женской Лиге чемпионов УЕФА, завоевала Кубок Испании и победила в чемпионате страны.

Бонмати 25 лет, начала заниматься в академии «Барселоны» футболистка ещё в юношеские годы. За взрослую команду впервые сыграла в 2016 году – с тех пор стала четырёхкратной чемпионкой Испании, пять раз взяла Кубок Испании и два раза – Лигу чемпионов УЕФА.