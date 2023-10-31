Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бонмати признана лучшей футболисткой года официально

31 Октября 2023 • 00:11 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой минувшего года и получила «Золотой мяч» на церемонии награждения от журнала France Football.

Напомним, Бонмати в минувшем сезоне стала обладательницей требла с «сине-гранатовыми» - победила в женской Лиге чемпионов УЕФА, завоевала Кубок Испании и победила в чемпионате страны.

Бонмати 25 лет, начала заниматься в академии «Барселоны» футболистка ещё в юношеские годы. За взрослую команду впервые сыграла в 2016 году – с тех пор стала четырёхкратной чемпионкой Испании, пять раз взяла Кубок Испании и два раза – Лигу чемпионов УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айтана Бонмати
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
81 мин
Гранада Гранада
Вильярреал Вильярреал
2
3
3.35 3.70 2.17
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Октября
00:11 · Испания. Ла Лига
Бонмати признана лучшей футболисткой года официально
30 Октября
23:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - лучший женский клуб минувшего года официально
23:20 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч» 1
23:12 · Испания. Ла Лига
Винисиус Жуниор стал обладателем трофея Сократеса официально
21:59 · Испания. Ла Лига
Симеоне стал лучшим тренером октября в Ла Лиге официально
21:48 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар: Сейчас я не скучаю по футболу
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Гави может сменить «Барселону» на топ-клуб АПЛ 1 слухи
15:24 · Испания. Ла Лига
​Тчуамени – о своей травме: «Гави не виноват»
14:40 · Испания. Ла Лига
Гюлер должен дебютировать за «Реал» в матче против «Браги»
14:19 · Испания. Ла Лига
​ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года – всё из-за поцелуя официально
12:58 · Германия. Бундеслига
Вирц заинтересован в переходе в «Барселону», но трансфер будет очень сложно оформить
12:30 · Испания. Ла Лига
​В «эль класико» Ла Лиги был забит 600-й гол
11:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в январе будет искать нового опорника 1
11:35 · Испания. Ла Лига
Симеоне подпишет новый контракт с «Атлетико»
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит громкий трансфер игрока «Реала» 2
Все новости
Рекомендуем