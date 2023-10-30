Женский футбольный клуб «Барселона» получила премию как «Лучший женский клуб» минувшего года на церемонии вручения «Золотого мяча».

Прямо сейчас женская команда «сине-гранатовых» является лидером в рейтинге клубов УЕФА, занимая в нём первую строчку. В розыгрыше Лиги чемпионов-2022/23 «Барса» дошла до финала, где в непростом поединке обыграла «Вольфсбург». Также «Барселона» стала победителем чемпионата Испании, набрав в турнирной таблице по его итогам 85 баллов. И взяла Кубок Испании и Суперкубок страны.

Следить за церемонией награждения можно в текстовом репортаже на нашем сайте.