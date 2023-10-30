Беллингем: «Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал футболиста, заслуживающего выиграть «Золотой мяч» - 2023.

«Это был год чемпионата мира, и Месси провёл фантастический мундиаль, он заслуживает выиграть «Золотой мяч», - приводит слова английского полузащитника известный журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что сам Беллингем занял 18-е место в голосовании по итогам прошедшего сезона. Также Джуд стал обладателем награды лучшего молодого футболиста 2023 года. Церемония вручения наград от France Football проводится в Париже.