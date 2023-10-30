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Беллингем: «Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч»

30 Октября 2023 • 23:20 Комментировать (1)

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал футболиста, заслуживающего выиграть «Золотой мяч» - 2023.

«Это был год чемпионата мира, и Месси провёл фантастический мундиаль, он заслуживает выиграть «Золотой мяч», - приводит слова английского полузащитника известный журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что сам Беллингем занял 18-е место в голосовании по итогам прошедшего сезона. Также Джуд стал обладателем награды лучшего молодого футболиста 2023 года. Церемония вручения наград от France Football проводится в Париже.

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Лионель Месси Золотой Мяч Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (1)
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Sergey999
31 Октября 2023 в 00:32
Хей Джуд)) не неси чушь)))
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