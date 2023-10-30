Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал обладателем второй награды имени своего соотечественника Сократеса.

Приз за поступки за пределами поля бразильскому форварду вручил наследный принц Монако Альбера Второго. Отметим, что награду получает футболист, который лучше остальных проявил политическими или социально значимыми инициативами.

В прошлом году приз имени бывшего полузащитника сборной Бразилии получил сенегалец Садио Мане. Экс-капитан «пентакампеонов», умерший в 2011 году, активно боролся против военного режима в Бразилии.