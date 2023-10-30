Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал обладателем трофея Копа - 2023 от France Football.

Игрок «королевского» клуба был признан лучшим молодым футболистом по итогам прошедшего сезона. Награду Беллингему вручил экс-футболист испанского гранда Эден Азар. 20-летний англичанин опередил своего одноклубника Эдуардо Камавинга, Гави, Педри и Джамала Мусиалу.

В сезоне-2022/2023 в 42 матчах в рамках всех турниров Джуд забил 14 голов при семи результативных передачах. После перехода в «Реал» хавбек забил 13 голов при трёх ассистах в 13 матчах во всех состязаниях.