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Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года официально

30 Октября 2023 • 22:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
05.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал обладателем трофея Копа - 2023 от France Football.

Игрок «королевского» клуба был признан лучшим молодым футболистом по итогам прошедшего сезона. Награду Беллингему вручил экс-футболист испанского гранда Эден Азар. 20-летний англичанин опередил своего одноклубника Эдуардо Камавинга, Гави, Педри и Джамала Мусиалу.

В сезоне-2022/2023 в 42 матчах в рамках всех турниров Джуд забил 14 голов при семи результативных передачах. После перехода в «Реал» хавбек забил 13 голов при трёх ассистах в 13 матчах во всех состязаниях.

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Евро-Футбол.Ру,
Трофей Копа Джуд Беллингем

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