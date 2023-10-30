Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне стал лучшим тренером испанской Ла Лиги по итогам октября.

Столичная команда выиграла все матчи во втором месяце осени. «Атлетико» обыграл «Кадис» со счетом 3:1, «Реал Сосьедад» (2:1), «Сельту» (3:0) и «Алавес» (2:1). Аргентинец обошёл Мичела («Жирона») и Франсиско («Райо Вальекано»).

«Матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице испанского чемпионата, на три очка отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны». «Атлетико» имеет на один матч меньше.