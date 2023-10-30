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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тчуамени – о своей травме: «Гави не виноват»

30 Октября 2023 • 15:24 Комментировать

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени угодил в клубный лазарет по итогам «эль класико». В прессе стали обсуждать момент, на котором игрок «Барселоны» Гави наступает Тчуамени на ногу. Хавбек «сливочных» сказал несколько слов на этот счёт.

«Гави не виноват. Я получил травму в конце первого тайма», - написал Тчуамени в социальных сетях.

Напомним, что в субботу «Реал» обыграл «Барселону» на выезде со счётом 2:1. В составе мадридской команды автором дубля стал Джуд Беллингем.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Гави Орельен Тчуамени ещё теги
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