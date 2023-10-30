Гюлер должен дебютировать за «Реал» в матче против «Браги»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер в начале ноября наконец должен дебютировать за свою новую команду. По информации от журналиста Эду Агирре, дебют турка должен состояться в матче против «Браги» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, поединок запланирован на 8 ноября.

Гюлер перебрался в мадридский «Реал» минувшим летом из турецкого «Фенербахче» за сумму компенсации в районе 20 миллионов евро. Арда до сих пор не провёл за команду Карло Анчелотти ни одного матча, так как подвергался различным травмам.

18-летний Гюлер в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 20 матчах чемпионата Турции.