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Гюлер должен дебютировать за «Реал» в матче против «Браги»

30 Октября 2023 • 14:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
05.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер в начале ноября наконец должен дебютировать за свою новую команду. По информации от журналиста Эду Агирре, дебют турка должен состояться в матче против «Браги» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, поединок запланирован на 8 ноября.

Гюлер перебрался в мадридский «Реал» минувшим летом из турецкого «Фенербахче» за сумму компенсации в районе 20 миллионов евро. Арда до сих пор не провёл за команду Карло Анчелотти ни одного матча, так как подвергался различным травмам.

18-летний Гюлер в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 20 матчах чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер

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