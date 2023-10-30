​В «эль класико» Ла Лиги был забит 600-й гол

Главным матчем испанского чемпионата в минувшие выходные стало сражение «Барселоны» и «Реала», которое закончилось победой мадридцев со счетом 2:1. Перед игрой в копилке обеих команд в общей сложности были 597 забитых голов, так что третий гол в игре, забитый Джадом Беллингемом, стал юбилейным, шестисотым в истории проведения «эль класико». «Реал» забил 301 гол, «Барселона» - 299. Но это лишь голы, забитые в Ла Лиге, без учета других турниров, в которых играли команды.

В следующем, двенадцатом туре «Барселона» сыграет на выезде с «Реал Сосьедад», а «Реал» примет дома «Райо Вальекано».