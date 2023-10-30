«Барселона» в январе будет искать нового опорника

Каталонская «Барселона» в январское трансферное окно попытается усилиться новым опорным полузащитником. По информации от журналиста Хорди Кардеро, «сине-гранатовые» в срочном порядке занялись поиском нового хавбека.

Источник сообщает, что для осуществления трансфера «Барселоне» нужно найти игрока, который проявил бы огромное желание присоединиться к команде. Ситуация должна быть похожей с Жоау Канселу и Жоау Фелишем, которые всё же добились своего перехода в «Барселону» в последний день трансферного окна на правах аренды.

«Барселона» в данный момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.