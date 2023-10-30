Симеоне подпишет новый контракт с «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне близок к подписанию нового трудового соглашения с клубом. Об этом рапортуют журналисты Cope.

Согласно сведениям источника, тренер заключит с «матрасниками» контракт, который будет рассчитан на три года. Стоит отметить, что в этом соглашении буде пункт, по условиям которого стороны могут досрочно разорвать сотрудничество в случае неудачных результатов.

Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.

В настоящий момент мадридцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.