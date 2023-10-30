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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич стал рекордсменом «эль класико»

30 Октября 2023 • 09:17 Комментировать

Хорватский хавбек Лука Модрич принял участие в поединке мадридского «Реала» против каталонской «Барселоны» в 11-м туре чемпионата Испании.

Полузащитник помог своей команде одержать волевую победу со счетом 2:1. В его активе результативный пас на англичанина Джуда Беллингема в компенсированное время.

Примечательно, что Модрич стал самым возрастным футболистом, принимавшим участие в «эль класико». На момент выхода на поле Луке было 38 лет и 47 дней.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании хорват провел девять поединков, в которых сделал результативную передачу и получил желтую карточку.

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