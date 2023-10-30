Иско хочет вернуться в сборную Испании

Бывший полузащитник мадридского «Реала», а ныне футболист севильского «Бетиса» Иско заявил о намерении вернуться в сборную Испании.

«Надеюсь вернуться в национальную команду. Это моя большая цель. Доволен своей работой, а попадание в сборную зависит от того, что я показываю в клубе. Если получу вызов, буду очень счастлив. Я готов помогать команде своими голами и ассистами», - передает слова полузащитника AS.

Последний раз хавбек играл за «красную фурию» летом 2019 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско провел 11 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.