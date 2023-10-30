«Алавес» не смог прервать победную серию «Атлетико»

В 11-м туре Ла Лиги обыгрывающий всех подряд «Атлетико» встречался с давно не радовавшим успешными поединками «Алавесом». Перевес «матрасников» не поддавался сомнению, и они заслуженно победили.

Родриго Рикельме участвовал практически во всех опасных атаках первого тайма, он и открыл счет, здорово разобравшись в штрафной после передачи Альваро Мораты. Антуан Гризманн атаковал метров с семи - голкипер парировал ногами. На 45-й минуте Коке сильно и точно сыграл на Морату, тот избавился от опеки и здорово направил мяч в дальний верхний угол - 2:0.

После перерыва Науэль Молина и Рикельме проверили голкипера, а Янис Хаджи метров с семи просто не попал в цель. Перед финальным свистком Андер Гевара метров с 17 забил гол престижа.

2:1, «Атлетико» проигрывает «Реалу» и «Жироне» три очка, но имеет матч в запасе. «Алавес» делит 15-е место.