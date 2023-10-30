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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» не смог прервать победную серию «Атлетико»

30 Октября 2023 • 00:59 Комментировать
Атлетико М
2:1
Алавес

В 11-м туре Ла Лиги обыгрывающий всех подряд «Атлетико» встречался с давно не радовавшим успешными поединками «Алавесом». Перевес «матрасников» не поддавался сомнению, и они заслуженно победили.

Родриго Рикельме участвовал практически во всех опасных атаках первого тайма, он и открыл счет, здорово разобравшись в штрафной после передачи Альваро Мораты. Антуан Гризманн атаковал метров с семи - голкипер парировал ногами. На 45-й минуте Коке сильно и точно сыграл на Морату, тот избавился от опеки и здорово направил мяч в дальний верхний угол - 2:0.

После перерыва Науэль Молина и Рикельме проверили голкипера, а Янис Хаджи метров с семи просто не попал в цель. Перед финальным свистком Андер Гевара метров с 17 забил гол престижа.

2:1, «Атлетико» проигрывает «Реалу» и «Жироне» три очка, но имеет матч в запасе. «Алавес» делит 15-е место.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Алавес
(1:0) Рикельме Родриго26'  
(2:0) Мората Альваро45'  
  90'Гевара Андер (2:1)
Облак Ян  83'Савич СтефанВитсель АксельЭрмосо Марио  73' 81' (Аспиликуэта Сесар ( 81') Молина Науэль 81' (Хименес Хосе ( 81') Де Пауль Родриго 67' (Корреа Анхель ( 67') Коке ХорхеНьигес Сауль 58' (Льоренте Маркос ( 58'  71') Рикельме РодригоГризманн АнтуанМората Альваро 67' (Ривас Пабло Барриос ( 67')
Запасные: Грбич ИвоГалан ХавиСёюнджю ЧагларГомис Антонио
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар АбделькабирСедлар АлександрДуарте Рубен  72'Гевара АндерБланко Антонио 84' (Бенавидес Карлос ( 84') Гуриди Хон 63' (Реббах Абдеррахман ( 63') Риоха Луис 63' (Хаджи Янис ( 63'  85') Омородион Сэмюэль 73' (Кике Гарсия ( 73') Сола Алекс 46' (Хави Лопеc ( 46')
Запасные: Диалло СелуМарин РафаРодригес АдрианКаррикабуру ХонТеналья НауэльАлькаин ЧеберОвоно Хесус
29 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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