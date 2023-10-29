«Атлетик» в последней атаке ушёл от поражения в матче с «Валенсией»

В 11-м туре чемпионата Испании встретились середняки «Атлетик» и «Валенсия». Селим Амалла замыкал прострел с правого фланга и сильно пробил, но на ленточке защитник встал на пути мяча. Прорыв Иньяки Уильямса в штрафную с ударом низом, но голкипер еще лучше сыграл и успел ногой парировать. А вот Оскар де Маркос смог его пробить, с острого угла с правого края штрафной он направил мяч между ног вратарю - 1:0. Уго Дуро с правого края штрафной пулял под перекладину - выручил голкипер. И еще один сэйв, на сей раз Амалла атаковал с линии штрафной. Дани Гарсия едва не удвоил счет, атакуя из-за штрафной в дальнюю девятку, вратарь перевел мяч в перекладину. Гости неожиданно отыгрались, Дуро бросил в отрыв Франа Переса, а тот реализовал выход один на один. Вскоре Перевес вернул должок Дуро и прострелил на партнера на голевой удар - 1:2. Подача с правого фланга, и Уильямс головой метров с пяти не смог забить - сэйв. На седьмой добавленной минуте «Атлетик» сравнял счет. Алекс Беренгер с линии вратарской головой замкнул диагональ - 2:2.

Баски идут на шестом месте, противник - девятый.