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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» в последней атаке ушёл от поражения в матче с «Валенсией»

29 Октября 2023 • 22:29 Комментировать
Атлетик Б
2:2
Валенсия
окончен

В 11-м туре чемпионата Испании встретились середняки «Атлетик» и «Валенсия». Селим Амалла замыкал прострел с правого фланга и сильно пробил, но на ленточке защитник встал на пути мяча. Прорыв Иньяки Уильямса в штрафную с ударом низом, но голкипер еще лучше сыграл и успел ногой парировать. А вот Оскар де Маркос смог его пробить, с острого угла с правого края штрафной он направил мяч между ног вратарю - 1:0. Уго Дуро с правого края штрафной пулял под перекладину - выручил голкипер. И еще один сэйв, на сей раз Амалла атаковал с линии штрафной. Дани Гарсия едва не удвоил счет, атакуя из-за штрафной в дальнюю девятку, вратарь перевел мяч в перекладину. Гости неожиданно отыгрались, Дуро бросил в отрыв Франа Переса, а тот реализовал выход один на один.  Вскоре Перевес вернул должок Дуро и прострелил на партнера на голевой удар - 1:2. Подача с правого фланга, и Уильямс головой метров с пяти не смог забить - сэйв. На седьмой добавленной минуте «Атлетик» сравнял счет. Алекс Беренгер с линии вратарской головой замкнул диагональ - 2:2.

Баски идут на шестом месте, противник - девятый.

Протокол игры  
Атлетик Б2:2Валенсия
(1:0) Де Маркос Оскар32'  
  62'Перес Фран (1:1)
  68'Дуро Уго (1:2)
(2:2) Беренгер Алекс90'  
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес Айтор  12' 65' (Весга Микель ( 65') Гарсия ИманолРуис Иньиго  87'Гарсия Дани  55' 65' (Прадос Беньят ( 65') Уильямс ИньякиСансет Ойян 72' (Муньяин Икер ( 72') Уильямс Нико 69' (Беренгер Алекс ( 69') Гурусета Горка 69' (Вильялибре Асьер ( 69')
Запасные: Эгилус УнаиАгирреcабала ХуленГарсия РаульЛекуе ИньигоMalcom AresГомес УнаиНоласкоайн Перу
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриМоскера КристианГабриэль ПаулистаГайя ХосеПерес Фран 73' (Фулкье Димитри ( 73') ПепелуГерра ХавьерАмалла Селим  57' 59' (Каньос Серхи ( 59') Ногуэроль Диего Лопес 74' (Гильямон Уго ( 74') Дуро Уго 78' (Яремчук Роман ( 78')
Запасные: Гонсалес УгоРиверо КристианГасиоровски ЯрекХауме ДоменекТаррега СесарГосальбес Пабло
29 октября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетик Бильбао

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