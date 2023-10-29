«Реал Сосьедад» не удержал победу в матче с «Райо Вальекано»

В 11-м туре Примеры «Райо Вальекано» играл против сан-себастьянского «Реала». Уже на 14-й минуте Браис Мендес запустил мяч издали в перекладину. Рауль де Томас едва не открыл счет, но все же промахнулся. Тут же Флорьян Лежён со штрафного пробил в створ, а Абдул Мумин добавил мяч в сетку. Гости отыгрались после эффектного удара с лета от Микеля Оярсабаля. На 66-й минуте он отличился снова, уже с 11 метров, вратарь не угадал направление удара. Баски начали играть на удержание и поплатились. Удар Серхио Камелло голкипер смог отбить, а вот попытка Тьягу Бебе из-за штрафной стала результативной - 2:2.
Арсен Захарян вышел на поле на 89-й минуте. Его команда идет пятой в таблице, соперник - следом.
Протокол игры
|(1:0) Мумин Абдул31'
|41'Оярсабаль Микель (1:1)
|66'Оярсабаль Микель (1:2)
|(2:2) Бебе Тьягу90'
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Лежён Флорьян• 13'Эспино Альфонсо81' (Фалькао Радамель (81') •Сисс Пате80' (Де Фрутос Хорхе (80') •Лопес Унаи71' (Камелло Серхио (71') •Паласон Иси•Трехо Оскар71' (Перес Кике (71') •Гарсия Альваро Ривера• 66'Рауль де Томас85' (Бебе Тьягу (85') 90'
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор• 74'Пачеко Хон•Муньос Айхен•Субименди Мартин•Кубо Такефуса80' (Умар Садик (80') •Браис Мендес•Туррьентес Беньят 72'80' (Оласагасти Хон (80') •Барренечеа Андер58' (Чо Мохамед-Али (58') •Оярсабаль Микель89' (Захарян Арсен (89')
29 октября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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