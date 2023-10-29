«Реал Сосьедад» не удержал победу в матче с «Райо Вальекано»

В 11-м туре Примеры «Райо Вальекано» играл против сан-себастьянского «Реала». Уже на 14-й минуте Браис Мендес запустил мяч издали в перекладину. Рауль де Томас едва не открыл счет, но все же промахнулся. Тут же Флорьян Лежён со штрафного пробил в створ, а Абдул Мумин добавил мяч в сетку. Гости отыгрались после эффектного удара с лета от Микеля Оярсабаля. На 66-й минуте он отличился снова, уже с 11 метров, вратарь не угадал направление удара. Баски начали играть на удержание и поплатились. Удар Серхио Камелло голкипер смог отбить, а вот попытка Тьягу Бебе из-за штрафной стала результативной - 2:2.

Арсен Захарян вышел на поле на 89-й минуте. Его команда идет пятой в таблице, соперник - следом.