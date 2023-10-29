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«Реал Сосьедад» не удержал победу в матче с «Райо Вальекано»

29 Октября 2023 • 20:13 Комментировать
Райо Вальекано
2:2
Реал Сосьедад
окончен

В 11-м туре Примеры «Райо Вальекано» играл против сан-себастьянского «Реала». Уже на 14-й минуте Браис Мендес запустил мяч издали в перекладину. Рауль де Томас едва не открыл счет, но все же промахнулся. Тут же Флорьян Лежён со штрафного пробил в створ, а Абдул Мумин добавил мяч в сетку. Гости отыгрались после эффектного удара с лета от Микеля Оярсабаля. На 66-й минуте он отличился снова, уже с 11 метров, вратарь не угадал направление удара. Баски начали играть на удержание и поплатились. Удар Серхио Камелло голкипер смог отбить, а вот попытка Тьягу Бебе из-за штрафной стала результативной - 2:2.

Арсен Захарян вышел на поле на 89-й минуте. Его команда идет пятой в таблице, соперник - следом.

Протокол игры  
Райо Вальекано2:2Реал Сосьедад
(1:0) Мумин Абдул31'  
  41'Оярсабаль Микель (1:1)
  66'Оярсабаль Микель (1:2)
(2:2) Бебе Тьягу90'  
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулЛежён Флорьян  13'Эспино Альфонсо 81' (Фалькао Радамель ( 81') Сисс Пате 80' (Де Фрутос Хорхе ( 80') Лопес Унаи 71' (Камелло Серхио ( 71') Паласон ИсиТрехо Оскар 71' (Перес Кике ( 71') Гарсия Альваро Ривера  66'Рауль де Томас 85' (Бебе Тьягу ( 85'  90')
Запасные: Посо ХосеМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниЭрнандес АриданеНтекья РандиРатиу Андрей
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия Игор  74'Пачеко ХонМуньос АйхенСубименди МартинКубо Такефуса 80' (Умар Садик ( 80') Браис МендесТуррьентес Беньят  72' 80' (Оласагасти Хон ( 80') Барренечеа Андер 58' (Чо Мохамед-Али ( 58') Оярсабаль Микель 89' (Захарян Арсен ( 89')
Запасные: Фернандес КарлосАриц ЭлустондоУрко ГонсалесМарреро УнаиФрага АйторМерино МикельЛе Норман Робен
29 октября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Райо Вальекано

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