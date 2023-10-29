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Смолов — о Захаряне: У него сложности, потому что мало кто говорит на английском, разговоры глухого с немым происходят

29 Октября 2023 • 20:06 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался об Арсене Захаряне, который минувшим летом перебрался в «Реал Сосьедад». 

Форвард отметил, что продолжает общаться со своим бывшим одноклубником, который рассказывает только положительные эмоции.

«Наверное, все сложности связаны с тем, что там мало кто говорит на английском. Да и Арсен тоже. Там разговоры глухого с немым происходят», - приводит слова Смолова «Матч ТВ ».

Захарян принял участие в шести играх за испанский клуб, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Фёдор Смолов Арсен Захарян ещё теги
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