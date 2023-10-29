«Бетис» дожал «Осасуну» на 90-й минуте

Середняки Ла Лиги, «Бетис» и «Осасуна», провели равный матч 11-го тура. Моментов было немного, а ударов в створ - по одному на каждую команду. В компенсированное время первого тайма Иско вывел на ударную позицию Виллиана Жозе - 1:0. На 66-й минуте Давид Гарсия сфолил у своих ворот и получил вторую желтую карточку, а также пенальти в пользу соперника. Но ВАР отменил как удаление, так и 11-метровый удар. А на 85-й минуте Рубен Гарсия едва не отобрал у севильцев победу - 1:1. На пятой добавленной минуте Иско ударом с лета забил решающий гол - 2:1.

«Бетис» с 17 очками идет на шестом месте, у противника 11-я строчка.