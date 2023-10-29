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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» дожал «Осасуну» на 90-й минуте

29 Октября 2023 • 18:01 Комментировать
Бетис
2:1
Осасуна

Середняки Ла Лиги, «Бетис» и «Осасуна», провели равный матч 11-го тура. Моментов было немного, а ударов в створ - по одному на каждую команду. В компенсированное время первого тайма Иско вывел на ударную позицию Виллиана Жозе - 1:0. На 66-й минуте Давид Гарсия сфолил у своих ворот и получил вторую желтую карточку, а также пенальти в пользу соперника. Но ВАР отменил как удаление, так и 11-метровый удар. А на 85-й минуте Рубен Гарсия едва не отобрал у севильцев победу - 1:1. На пятой добавленной минуте Иско ударом с лета забил решающий гол - 2:1.

«Бетис» с 17 очками идет на шестом месте, у противника 11-я строчка.

Протокол игры  
Бетис2:1Осасуна
(1:0) Виллиан Жозе45'  
  85'Гарсия Рубен (1:1)
(2:1) Иско Аларкон90'  
Браво КлаудиоБельерин ЭкторПесселья ХерманРиад ЧадиМиранда Хуан 87' (Абнер ( 87') Гидо РодригесРока Марк 87' (Карвалью Вилльям ( 87') Диао Ассане  90'Иско Аларкон  76'Перес Айосе 75' (Эззалзули Абде ( 75') Виллиан Жозе 64' (Энрике Луис IX ( 64'  71')
Запасные: Круз ХуанСилва РуиРуибаль АйторГуардадо АндресРодри РодригоВьейтес ФрансискоВисус Рикардо
Эррера Серхио  90'Аресо ХесусКатена Алехандро  81'Гарсия Давид III  54'Пенья Рубен 77' (Гарсия Рубен ( 77') Монкайола Хон 46' (Гарсия Рауль ( 46') Торро Лукас 77' (Барха Энрике ( 77') Авила Эсекьель 46' (Мохика Хоан ( 46') Орос АймарГомес Мойсес  80'Будимир Анте 89' (Ибаньес Пабло ( 89')
Запасные: Унаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБрашанац ДаркоАрнаис ХосеЭррандо ХорхеМуньос Икер
29 октября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Осасуна

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