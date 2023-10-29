«Бетис» дожал «Осасуну» на 90-й минуте

Середняки Ла Лиги, «Бетис» и «Осасуна», провели равный матч 11-го тура. Моментов было немного, а ударов в створ - по одному на каждую команду. В компенсированное время первого тайма Иско вывел на ударную позицию Виллиана Жозе - 1:0. На 66-й минуте Давид Гарсия сфолил у своих ворот и получил вторую желтую карточку, а также пенальти в пользу соперника. Но ВАР отменил как удаление, так и 11-метровый удар. А на 85-й минуте Рубен Гарсия едва не отобрал у севильцев победу - 1:1. На пятой добавленной минуте Иско ударом с лета забил решающий гол - 2:1.
«Бетис» с 17 очками идет на шестом месте, у противника 11-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Виллиан Жозе45'
|85'Гарсия Рубен (1:1)
|(2:1) Иско Аларкон90'
Браво Клаудио•Бельерин Эктор•Песселья Херман•Риад Чади•Миранда Хуан87' (Абнер (87') •Гидо Родригес•Рока Марк87' (Карвалью Вилльям (87') •Диао Ассане• 90'Иско Аларкон• 76'Перес Айосе75' (Эззалзули Абде (75') •Виллиан Жозе64' (Энрике Луис IX (64') 71'
Эррера Серхио• 90'Аресо Хесус•Катена Алехандро• 81'Гарсия Давид III• 54'Пенья Рубен77' (Гарсия Рубен (77') •Монкайола Хон46' (Гарсия Рауль (46') •Торро Лукас77' (Барха Энрике (77') •Авила Эсекьель46' (Мохика Хоан (46') •Орос Аймар•Гомес Мойсес• 80'Будимир Анте89' (Ибаньес Пабло (89')
29 октября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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