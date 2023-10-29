​Гюндоган упрекнул игроков «Барселоны» после поражения от «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган упрекнул своих одноклубников после поражения от «Реала» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Испании. По мнению немца, игроки каталонской команды должны выражать больше эмоций.

«Очевидно, что в раздевалке игроки разочарованы после такого результата. Но мне бы хотелось видеть больше гнева, больше разочарования. Когда ты проигрываешь, ты должен выражать больше эмоций. Это может помочь тебе стать лучше», - сказал Гюндоган Optus Sport.

Отметим, что именно Илкай Гюндоган забил гол за «Барселону» в «эль класико».