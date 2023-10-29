​Беллингем отреагировал на 500-й матч Модрича в «Реале»

В субботу вечером «Реал» добился гостевой волевой победы над «Барселоной» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. Полузащитник Лука Модрич вышел на замену по ходу второго тайма – эта игра стала для него 500-й за «сливочных».

Джуд Беллингем, ставший автором дубля, в социальных сетях опубликовал совместное фото с Лукой Модричем. Англичанин поздравил хорвата с 500-й игрой за «Реал», назвав его легендой. Беллингем также указал на то, что ему приятно играть рядом с Модричем.

«Реал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.