Гюндоган: «Я пришёл в «Барселону» не для того, чтобы проигрывать такие матчи»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о прошедшем поединке против мадридского «Реала». «Сине-гранатовые» потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

«Я пришел в «Барселону» не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Команде нужно сделать шаг вперед, чтобы избежать подобного в будущем. В противном случае мы не сможем догнать «Реал» и «Жирону», - передает слова немецкого футболиста AS.

Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

После 11 туров каталонский клуб занимает третье место в таблице чемпионата Испании, отставая от «Реала» на четыре очка.