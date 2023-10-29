Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени получил серьёзную травму. Об этом информирует Madrid Universal.

Как сообщает источник, у 23-летнего француза был выявлен второй плюсневой кости левой стопы. Отмечается, что хавбек может больше не выйти на газон до конца текущего календарного года.

В этом сезоне Тчуамени сыграл в 14 матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

После 11 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков.

Следующим соперником «сливочных» станет «Райо Вальекано». Поединок пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 23:00 по мск.