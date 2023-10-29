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Фекир сделал заявление о конфликте Израиля и Палестины

29 Октября 2023 • 12:41 Комментировать

Хавбек севильского «Бетиса» Набиль Фекир сделал заявление о военном конфликте Палестины и Израиля.

«Более 20 дней бомбардировок. Людей убивают, резня у всех на глазах. Это настоящий геноцид. Пусть поможет им всевышний. Мои молитвы с этими людьми», - оставил сообщение полузащитник в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Набиль не сыграл ни одного поединка за «Бетис». 30-летний полузащитник находится в клубном лазарете из-за травмы колена.

Французский хавбек выступает за севильскую команду с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2025/2026.

Салах сделал заявление о конфликте Израиля и Палестины

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Набиль Фекир
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