Беллингем выиграл престижную награду Golden Boy

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за мадридский «Реал», станет обладателем награды Golden Boy.

Как стало известно газете Marca, подавляющее количество представителей СМИ отдали свой голос 20-летнему англичанину. Почти 95 процентов респондентов поставили игрока «королевского» клуба на первое место.

Беллингем перешел в «Реал» минувшим летом из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. С ним был подписан контракт до середины 2029 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Джуд сыграл десять матчей и забил десять мячей.

Слуцкий назвал лучшего футболиста мира - это не Месси