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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» не собирается отправлять в аренду Захаряна официально

29 Октября 2023 • 12:14 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Сосьедад
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Через 4 ч. 6 мин.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» не покинет испанскую команду в предстоящее трансферное окно

«Возможна ли аренда Захаряна в другой клуб зимой? Мы не рассматриваем такие варианты», — сообщили Sport24 в пресс-службе сан-себастьянского коллектива.

20-летний хавбек пополнил состав «Реал Сосьедада» минувшим летом. За это время он появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, но не смог записать на свой счет результативные баллы.

Сегодня, 29 октября, «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Начало встречи запланировано на 18:15 по столичному времени.

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