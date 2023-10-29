Российский полузащитник «Реал Сосьедада» не покинет испанскую команду в предстоящее трансферное окно

«Возможна ли аренда Захаряна в другой клуб зимой? Мы не рассматриваем такие варианты», — сообщили Sport24 в пресс-службе сан-себастьянского коллектива.

20-летний хавбек пополнил состав «Реал Сосьедада» минувшим летом. За это время он появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, но не смог записать на свой счет результативные баллы.

Сегодня, 29 октября, «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Начало встречи запланировано на 18:15 по столичному времени.