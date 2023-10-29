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Модрич: «Беллингему нельзя опускать планку»

29 Октября 2023 • 10:56 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением об игре англичанина Джуда Беллингема в нынешнем сезоне.

«У меня нет объяснений его игре. Джуд только пришел в клуб, но такое чувство, что он уже здесь очень давно. Этот парень отлично адаптировался в команде. У него огромный талант. Теперь Джуду нельзя опускать планку», - передает слова хорватского хавбека газета Marca.

Во вчерашнем матче против каталонской «Барселоны» Беллингем отметился двумя голами и принес «Реалу» победу со счетом 2:1.

20-летний англичанин перешел в мадридский гранд минувшим летом за 103 миллиона евро.

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Реал Мадрид Лука Модрич Джуд Беллингем ещё теги
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