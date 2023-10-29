Анчелотти рассказал, сколько голов за сезон может забить Беллингем

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о высокой результативности новичка команды Джуда Беллингема.

«Беллингем может забить 20-25 мячей за сезон. Но мы не считаем его бомбардиром. В настоящий момент Джуд много забивает, но мы ждем такой же результативности и от форвардов», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

В субботу, 28 октября, состоялся поединок между «Барселоной» и «Реалом». Мадридский гранд одолел каталонцев со счетом 2:1. Оба гола в составе «королевского» клуба забил Беллингем.

В текущем сезоне Ла Лиги 20-летний англичанин отметился десятью мячами в десяти играх.