​«Зизу 2.0» - пользователи Интернета о дубле Беллингема

Пользователи социальных сетей с восторгом прокомментировали сообщения о победе «Реала» и игре Беллингема. Джуд Беллингем отметился дублем в матче «Барселона» - «Реал Мадрид», который состоялся в субботу 28 октября 2023 года.

- Он не человек, Джуд - робот, он машина для забивания голов. Этот парень невероятен, феноменален! - оставил комментарий пользователь соцсети;

- Новый хозяин «Барселоны», - написал другой болельщик;

- Запомните имя: Джуд Беллингем, - подметил фанат;

- Зизу 2.0, - добавил любитель футбола, сравнивая игрока с Зиданом;

- Отличная игра, отличная победа, продолжайте в том же духе! – написал болельщик «Реала».

В следующем туре чемпионата Испании «Реал Мадрид» сыграет с «Райо Вальекано».