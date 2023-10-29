Винисиус сравнил Беллингема с Роналду

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оценил вклад Джуда Беллингема в успехи команды.

Английский полузащитник стал героем субботнего «эль класико» – два его гола принесли «Реалу» волевую победу над «Барселоной» (2:1). В активе 20-летнего игрока уже 13 забитых мячей и три результативные передачи в 13 матчах за «сливочных».

«Беллингем невероятен, он всегда играет ключевую роль. В прошлом болельщики «Реала» привыкли к Криштиану Роналду, а теперь у нас есть Джуд!» – цитирует Marca Винисиуса.

Джуд Беллингем пополнил ряды мадридского гранда прошедшим летом, перейдя из дортмундской «Боруссии».