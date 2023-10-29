Хави: «Гави великолепно сыграл с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отметил игру полузащитника Гави в проигранном «эль класико».

19-летний футболист, составивший связку в центре поля с Илкаем Гюндоганом и Фермином Лопесом, провёл на поле весь матч, но не помог «сине-гранатовым» избежать домашнего поражения от мадридского «Реала» (1:2).

«Гави провёл великолепный матч, он играл фантастически. Я считаю его душой команды. Сегодня он действовал скорее как опорник, но показал себя очень здорово. Он привносит в нашу игру интенсивность, которая чрезвычайно важна», – приводит Managing Barca слова рулевого каталонского гранда.