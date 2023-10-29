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«Севилья» ушла от поражения в матче с «Кадисом»

29 Октября 2023 • 00:08 Комментировать
Кадис
2:2
Севилья

Давно не побеждающие середняки «Кадис» и «Севилья» играли в 11-м туре Ла Лиги. Хозяева построили игру на контратаках, быстро добившись успеха. Кристофер Рамос завершил атаку уже на восьмой минуте. Ошибка Серхио Рамоса привела к еще одному голу, Дарвин Мачис сделал счет 2:0. Еще до перерыва гости сократили отставание, это Лукас Окампос отличился ударом головой.  В начале второго тайма Иван Ракитич сравнял счет.

Команды остаются на 13-м месте, набрав по 10 очков.

Протокол игры  
Кадис2:2Севилья
(1:0) Рамос Кристофер8'  
(2:0) Мачис Дарвин28'  
  37'Окампос Лукас (2:1)
  60'Ракитич Иван (2:2)
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакХименес Фали  14' 46' (Собрино Рубен ( 46'  77') Эрнандес Хави VПирес Лукас  45'Алехо Иван  11' 81' (Алекс Фернандес ( 81') Куаме Роминигуе  24' 74' (Эскаланте Гонсало ( 74') Алькарас РубенМачис Дарвин 46' (Мере Хорхе ( 46') Рамос КристоферРохер Марти 87' (Гвардиола Серхи ( 87')
Запасные: Макси ГомесНегредо АльвароХиль ДавидNjalla NicoСальдуа ХосебаЧуст ВикторМари Хосе  4'
Нюланд ЭрьянХуанлу Санчес 73' (Навас Хесус ( 73') Гудель НеманьяРамос Серхио  3'Акунья Маркос  79' 81' (Педроса Адриа ( 81') Сумаре Бубакари  45'Ракитич ИванСусо Хесус 58' (Торрес Оливер ( 58') Окампос Лукас  71'Лукебакио Доди 58' (Эн-Несири Юссеф ( 58') Диас Мариано 81' (Мир Рафа ( 81')
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиЛамела ЭрикСалас КикеФернандо РежесХордан ХоанБаде Луак
28 октября. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Кадис

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