«Севилья» ушла от поражения в матче с «Кадисом»

Давно не побеждающие середняки «Кадис» и «Севилья» играли в 11-м туре Ла Лиги. Хозяева построили игру на контратаках, быстро добившись успеха. Кристофер Рамос завершил атаку уже на восьмой минуте. Ошибка Серхио Рамоса привела к еще одному голу, Дарвин Мачис сделал счет 2:0. Еще до перерыва гости сократили отставание, это Лукас Окампос отличился ударом головой. В начале второго тайма Иван Ракитич сравнял счет.

Команды остаются на 13-м месте, набрав по 10 очков.