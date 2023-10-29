«Севилья» ушла от поражения в матче с «Кадисом»

Давно не побеждающие середняки «Кадис» и «Севилья» играли в 11-м туре Ла Лиги. Хозяева построили игру на контратаках, быстро добившись успеха. Кристофер Рамос завершил атаку уже на восьмой минуте. Ошибка Серхио Рамоса привела к еще одному голу, Дарвин Мачис сделал счет 2:0. Еще до перерыва гости сократили отставание, это Лукас Окампос отличился ударом головой. В начале второго тайма Иван Ракитич сравнял счет.
Команды остаются на 13-м месте, набрав по 10 очков.
Протокол игры
|(1:0) Рамос Кристофер8'
|(2:0) Мачис Дарвин28'
|37'Окампос Лукас (2:1)
|60'Ракитич Иван (2:2)
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Хименес Фали 14'46' (Собрино Рубен (46') • 77'Эрнандес Хави V•Пирес Лукас• 45'Алехо Иван 11'81' (Алекс Фернандес (81') •Куаме Роминигуе 24'74' (Эскаланте Гонсало (74') •Алькарас Рубен•Мачис Дарвин46' (Мере Хорхе (46') •Рамос Кристофер•Рохер Марти87' (Гвардиола Серхи (87')
Нюланд Эрьян•Хуанлу Санчес73' (Навас Хесус (73') •Гудель Неманья•Рамос Серхио• 3'Акунья Маркос 79'81' (Педроса Адриа (81') •Сумаре Бубакари• 45'Ракитич Иван•Сусо Хесус58' (Торрес Оливер (58') •Окампос Лукас• 71'Лукебакио Доди58' (Эн-Несири Юссеф (58') •Диас Мариано81' (Мир Рафа (81')
28 октября. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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