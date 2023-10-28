Беллингем – первый игрок «Реала», оформивший дубль в дебютном «эль класико» в 21 веке

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не ушёл с поля без забитых мячей и очередного рекорда.

20-летний англичанин поразил ворота «Барселоны» на 68-й и 92-й минутах, благодаря чему команда Карло Анчелотти добыла волевую победу в гостевой встрече с принципиальным соперником – 2:1. По данным Opta, Беллингем стал первым с начала 21 века игроком «Реала», забившим два или более гола в дебютном «эль класико» во всех турнирах.

В активе Джуда Беллингема 13 забитых голов в 13 матчах за «Реал». Хавбек пополнил ряды мадридского гранда минувшим летом, перебравшись из дортмундской «Боруссии».