Модрич: Сегодняшняя победа – проявление ДНК мадридского «Реала» в чистом виде

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о победе над каталонской «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Хорват не понимает, что происходит с Джудом Беллингемом, ведь он приехал в Мадрид совсем недавно, а у всех складывается ощущение, что он играет уже давно.

«Мне кажется, что даже он не верит в те голы, которые забивает. Теперь ему нужно будет постараться держать подобный уровень.

Сегодняшняя победа – проявление ДНК мадридского «Реала» в чистом виде. Мы все счастливы. Это очень важная победа», - приводит слова Модрича Marca.

Напомним, что британец отметился дублем, забив победный мяч на 92-й минуте.