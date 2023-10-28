Стало известно, что Беллингем сказал Гави во время матча

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем попросил своего оппонента Гави действовать аккуратнее.

«Сливочные» обыграли «Барселону» со счётом 2:1, а английский футболист отметился дублем. По ходу встречи камеры выхватили эпизод, когда хавбек «Реала» обратился к Гави. По информации Defensacentral, Беллингем попросил испанца играть сдержаннее: «Эй, парень, больше не бей меня. Ты сделал это четыре раза подряд», – сказал герой матча.

Выиграв в «эль класико», «Реал» вернул себе первое место в таблице Ла Лиги и оторвался от «Барселоны» на четыре очка. Коллектив Хави Эрнандеса располагается на третьей строчке.