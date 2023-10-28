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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» и «Хетафе» сыграли в очередную ничью

28 Октября 2023 • 21:42 Комментировать
Мальорка
0:0
Хетафе

Любители ничьих из «Мальорки» и «Хетафе» встретились сегодня и в итоге продлили до шести матчей свои безвыигрышные серии. Хозяева поля были чуть острее, но начали создавать моменты после перерыва. Ведат Мурики запустил мяч в никуда в отличной позиции. Аналогично Хауме Коста. В целом нулевая ничья - закономерный исход.

«Мальорка» делит 13-е место, у соперника на победу больше и 12-я строчка.

Протокол игры  
Мальорка0:0Хетафе
Райкович ПредрагГонсалес ДжованниВальент МартинНастасич МатияСанчес Антонио 65' (Дьедью Амат ( 65') Коста Хауме 90' (Лато Тони ( 90') Родригес Даниэль I 89' (Маффео Пабло ( 89') Маскарель Омар 89' (Ману Морланес ( 89') Саму КоштаМурики ВедатПратс Абдон 65' (Ларин Кайл ( 65')
Запасные: Раильо АнтониоЛуна ДаниэльКопете ХосеГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
Сория ДавидИглесиас Хуан 90' (Оскар Родригес ( 90') Митрович СтефанАльдерете ОмарРико ДиегоКармона Хосе Анхель 71' (Аленья Карлес ( 71') Дьене ДаконамМаксимович НеманьяГринвуд МэйсонЛатаса Хуан 60' (Мата Хайме ( 60'  75') Майораль Борха 90' (Милья Луис ( 90')
Запасные: Лосано ЭнтониNabil AberdinJorge MartinFacundo EsnaiderБенито ХорхеФузато ДаниэлДуарте ДомингушПатрик Джон
28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Хетафе

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