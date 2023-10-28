«Мальорка» и «Хетафе» сыграли в очередную ничью

Любители ничьих из «Мальорки» и «Хетафе» встретились сегодня и в итоге продлили до шести матчей свои безвыигрышные серии. Хозяева поля были чуть острее, но начали создавать моменты после перерыва. Ведат Мурики запустил мяч в никуда в отличной позиции. Аналогично Хауме Коста. В целом нулевая ничья - закономерный исход.

«Мальорка» делит 13-е место, у соперника на победу больше и 12-я строчка.