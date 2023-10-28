«Мальорка» и «Хетафе» сыграли в очередную ничью

Любители ничьих из «Мальорки» и «Хетафе» встретились сегодня и в итоге продлили до шести матчей свои безвыигрышные серии. Хозяева поля были чуть острее, но начали создавать моменты после перерыва. Ведат Мурики запустил мяч в никуда в отличной позиции. Аналогично Хауме Коста. В целом нулевая ничья - закономерный исход.
«Мальорка» делит 13-е место, у соперника на победу больше и 12-я строчка.
Протокол игры
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни•Вальент Мартин•Настасич Матия•Санчес Антонио65' (Дьедью Амат (65') •Коста Хауме90' (Лато Тони (90') •Родригес Даниэль I89' (Маффео Пабло (89') •Маскарель Омар89' (Ману Морланес (89') •Саму Кошта•Мурики Ведат•Пратс Абдон65' (Ларин Кайл (65')
Сория Давид•Иглесиас Хуан90' (Оскар Родригес (90') •Митрович Стефан•Альдерете Омар•Рико Диего•Кармона Хосе Анхель71' (Аленья Карлес (71') •Дьене Даконам•Максимович Неманья•Гринвуд Мэйсон•Латаса Хуан60' (Мата Хайме (60') • 75'Майораль Борха90' (Милья Луис (90')
28 октября.
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