«Реал» получил три выходных дня после победы в «эль класико»

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Барселоной» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Поединок завершился со счетом 2:1.

После матча бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал в эфире RMTV о том, что команда попросила у Карло Анчелотти несколько выходных дней. По словам футболиста, тренер отпустил команду до среды. Винисиус отметил, что Анчелотти всегда понимает игроков и дает свободу, когда есть такая возможность.

После 11 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 28 очков.

5 ноября «сливочные» будут принимать на своем поле «Райо Вальекано» в рамках 12-го тура Ла Лиги, начало — в 22:00 по мск.