Ямаль - самый молодой игрок, сыгравший в «эль класико»

Для каталонской «Барселоны» матч против «Реала» сложился в итоге неудачно, несмотря на очень хороший первый тайм. Но это не помешало вышедшему на замену Ламину Ямалю поставить новый рекорд - в возрасте 16 лет и 107 дней он стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим в испанском «эль класико».

Впрочем, надо заметить, что рекорд Ямаль побил не так уж и на много - в сезоне 1940/1941 защитник Висенс Мартинес сыграл в «эль класико» за «Барселону» в возрасте 16 лет 280 дней. Тогда «Реал» выиграл со счетом 4:3, а Мартинес в итоге сыграл в семи матчах в том сезоне.

В 21-м веке самым молодым до Ямаля был Ансу Фати, сыгравший в своем первом «эль класико» в возрасте 17 лет 48 дней.