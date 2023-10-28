Победа над «Барселоной» стала 150-й для Винисиуса в футболке «Реала»

Сегодня, 28 октября, мадридский «Реал» одолел «Барселону» (2:1) в игре 11-го тура чемпионата Испании.

Для бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора эта победа стала 150-й в составе «сливочных».

Напомним, 23-летний футболист выступает за испанский гранд с 2018 года. За это время он принял участие в 235 матчах во всех турнирах, забил 62 гола и записал в свой актив 67 результативных передач.

«Реал» набрал 28 очков и после 11 туров возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Следующим соперником подопечных Карло Анчелотти станет «Райо Вальекано». Поединок 12-го тура чемпионата Испании состоится 5 ноября.

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