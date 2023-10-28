Левандовски: «Реал» не заслужил победу»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что поражение его команды в «эль класико» нельзя назвать закономерным.

Илкай Гюндоган вывел каталонцев вперёд на шестой минуте, но этого не хватило даже для ничьей – Джуд Беллингем отличился на 68-й и 92-й минутах, принеся мадридскому «Реалу» победу.

«Реал» незаслуженно выиграл этот матч. Соперник уезжает с тремя очками, которые не заслужил. Но мы не сдадимся, впереди много игр», – цитирует BarcaTimes Левандовски, вышедшего на замену на 61-й минуте встречи.

Благодаря сегодняшнему успеху «Реал» вернулся на первое место в Ла Лиге, оторвавшись от «Барселоны» на четыре очка.