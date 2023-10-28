Хави рассказал о диалоге с Винисиусом

Рулевой «Барселоны» ответил на вопрос, о чём он говорил с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором во время матча.

Напомним, в одном из эпизодов Хави беседовал с арбитром, но в диалог вмешался Винисиус.

«Я сказал ему, что там не было ошибки. Я уважаю Винисиуса и восхищаюсь им как футболистом. У нас нет проблем. Я не должен давать Винисиусу никаких советов, он не мой игрок. Я ни в коем случае не собираюсь создавать напряжение или создавать плохие ситуации», — сказал испанский тренер в эфире DAZN.

«Барселона» проиграла «Реалу» (1:2) в 11-м туре испанской Ла Лиги и осталась на третьем месте. «Сливочные» вернулись на вершину турнирной таблицы и теперь опережают «сине-гранатовых» на четыре очка.