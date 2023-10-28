Хави: В раздевалке говорят о пенальти

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о неназначенном пенальти в ворота «Реала».

Во втором тайме защитник «Барселоны» Рональд Араухо упал в штрафной площади «Реала» после контакта с полузащитником Орельеном Тчуамени, однако арбитр не увидел в эпизоде нарушения правил. Отметим, что VAR так же не стал вмешиваться в этот момент.

«Я не видел, что там было. В раздевалке игроки говорят о пенальти, но это не главное. Мы проиграли не из-за судьи, мы проиграли, потому что были неэффективны. Мы создавали, мы очень хорошо провели 60 минут, и последние минуты тоже. Мы потерпели незаслуженное поражение», — заявил Хави в эфире DAZN.

Матч 11-го тура чемпионата Испании завершился победой «Реала» над «Барселоной» со счетом 2:1. В следующем туре соперником «сине-гранатовых» станет «Реал Сосьедад». Встреча состоится 4 ноября и начнется в 22:00 по мск.

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