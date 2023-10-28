Араухо: «Тчуамени фолил на мне, судья должен был назначить пенальти»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался об игре и работе судьи в «эль класико».

«Сине-гранатовые» вышли вперёд уже на шестой минуте благодаря голу Илкая Гюндогана, однако Джуд Беллингем, оформивший дубль, принёс мадридскому «Реалу» победу (2:1).

«Я всегда хочу побеждать, и я очень зол, когда проигрываю. Несмотря ни на что, думаю, индивидуально я провёл хороший матч.

При счёте 1:0 Тчуамени фолил на мне в штрафной, и судья должен был поставить пенальти, но даже не посмотрел видеоповтор. Мы могли повести 2:0, что полностью изменило бы ход игры», – заявил в послематчевом интервью испанским СМИ Араухо.