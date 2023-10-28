Хави: Цель не изменилась — «Барселона» хочет выиграть Ла Лигу

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что цель команды не изменилась после поражения от «Реала».

В 11-м туре чемпионата Испании каталонский клуб уступил на своем поле «сливочным» со счетом 1:2.

«У нас идет только 11-й тур. Мы хотим продолжать бороться и выиграть Ла Лигу. Нам нужно набраться терпения и продолжать работать. «Барселона» провела очень хорошую игру с «Реалом», — заявил испанский специалист на DAZN.

В 11 встречах «Реал» набрал 28 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. На втором месте располагается «Жирона», у которой столько же очков в копилке. «Барселона» идет на третьей позиции, имея в своем активе 24 зачетных балла.