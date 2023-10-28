Анчелотти — о победе над «Барселоной»: Основной фактор – разница в настрое команды в первом и во втором таймах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над каталонской «Барселоной» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. Дублем отметился Джуд Беллингем.

Специалист отметил, что основным фактором стала разница в настрое команд на первый и второй таймы, ведь в первой половине его команда играла медленно, а во втором все перевернулось.

«Мы забыли первый тайм. К счастью, второй тайм сложился по-другому, и мы смогли победить.

Сезон длинный для всех команд. «Барселона» продолжает оставаться великой командой. Они играют до конца», - приводит слова Анчелотти Marca.