Хави — о Беллингеме: «Я считаю его великим игроком»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

28 октября «Барселона» проиграла «Реалу» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1. Беллингем оформил дубль.

«Я считаю его очень великим игроком, и, кроме того, он находится в отличном состоянии», — сказал Хави в эфире DAZN.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 голов и стал автором трех результативных передач.

Отметим, что Беллингем с 10 мячами является лучшим бомбардиром Ла Лиги. У ближайшего преследователя Антуана Гризманна — 7 голов.