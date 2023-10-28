Хави: «Барселона» заслужила победу, но когда ты прощаешь «Реал» — они тебя убивают

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Испании. Решающий мяч «сливочные» забили уже в компенсированное время встречи.

«Мы доминировали 60-65 минут. «Реал» за 20 минут забил нам два гола, а мы за 60 – только один. Мы заслужили победу, возможно, я немного преувеличиваю, но с моей точки зрения — это так. У «Реала» есть такая особенность: когда ты прощаешь их, они в конечном итоге убивают тебя», — заявил Хави в эфире DAZN.

После поражения от «Реала» каталонский клуб остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, а подопечные Карло Анчелотти вернулись на вершину и оторвались от «Барселоны» на четыре очка.

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