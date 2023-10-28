Тер Штеген — о поражении в «эль класико»: Разочарование

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о поражении в матче 11-го тура чемпионата Испании от мадридского «Реала» (1:2).

Немец считает результат большим разочарованием, ведь его команда провела хороший матч, но такому клубу, как «Реал», не нужно давать много моментов, чтобы забить.

«Я не оцениваю футболистов команды соперника. Джуд Беллингем забил два гола и изменил игру для «Реала», - приводит слова тер Штегена Marca.

Напомним, что «сине-гранатовые» лидировали в счёте до 68-й минуты, но затем дубль оформил Джуд Беллингем, который забил победный мяч в компенсированное время.